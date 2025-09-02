Сага з титулом WBO Олександра Усика (24-0, 15 KO) продовжує набирати нових обертів.

Всесвітня боксерська організація після вірусного відео з танцями абсолютного чемпіона зазначила, що ніяких відстрокувань українець не отримував. WBO заявила, що санкціонуючий орган винесе рішення наприкінці тижня після того, як отримає від Усика оновлений медичний огляд.

‼️ The WBO has NOT yet granted an extension to Oleksandr Usyk to discharge his mandatory against interim champion Joseph Parker. The sanctioning body has requested an updated medical report from Usyk following videos of him dancing last week. The WBO championship Committee will… pic.twitter.com/YhNCtQqGwy — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) September 1, 2025

Відзначимо, що Олександр має захищати титул від зазіхань тимчасового чемпіона Джозефа Паркера (36-2, 24 KO). Щоправда, новозеландець вже близький до домовленості про поєдинок у жовтні з Фабіо Вордлі.

Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.