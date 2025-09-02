Усик та відстрочка. Скандал набирає нових обертів
У WBO заперечують, що дали чемпіону час на відновлення через травму
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Сага з титулом WBO Олександра Усика (24-0, 15 KO) продовжує набирати нових обертів.
Всесвітня боксерська організація після вірусного відео з танцями абсолютного чемпіона зазначила, що ніяких відстрокувань українець не отримував. WBO заявила, що санкціонуючий орган винесе рішення наприкінці тижня після того, як отримає від Усика оновлений медичний огляд.
Відзначимо, що Олександр має захищати титул від зазіхань тимчасового чемпіона Джозефа Паркера (36-2, 24 KO). Щоправда, новозеландець вже близький до домовленості про поєдинок у жовтні з Фабіо Вордлі.
