Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу британець Леннокс Льюїс для iFL TV розповів, що хотів би провести бій проти діючого короля хевівейту українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Чи є на цій планеті хтось, хто міг би перемогти цього чоловіка? Він здобув по дві перемоги над Ф'юрі, Джошуа, а тепер і над Дюбуа. Це феноменально, він починав з важкої ваги.

«Це феноменально. Я хотів би бути в цій епосі, бо я б із задоволенням провів бій з ним, і я не розумію, чому ніхто його не розкусив. Я б зміг це зробити. Але так, Усик – найкращий з цієї епохи. І він робить правильні речі, він добре рухається, він не пропускає удари, він невловимий і його важко перемогти».

Яку пораду ви б дали Даніелю Дюбуа?

«Продовжуй займатися боксом. Він повинен винести з цього урок і принести це в наступний бій. Я не думаю, що йому варто здаватися, я думаю, що у нього ще довге гарне життя в боксі».

Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.

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