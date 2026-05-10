Сергій Разумовський

Британський боксер Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) здобув одну з найважливіших перемог у кар’єрі, здолавши співвітчизника Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) у поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі.

Дюбуа зумів зупинити чинного чемпіона WBO в 11-му раунді. Рефері ухвалив рішення припинити поєдинок після того, як Вордлі опинився у важкому стані, мав помітні пошкодження обличчя та майже не відповідав на атаки суперника.

Початок бою був дуже успішним для Фабіо Вордлі. Уже на 12-й секунді першого раунду він відправив Дюбуа в нокдаун, шокувавши суперника та вболівальників. Даніель швидко підвівся і продовжив поєдинок, але стартові хвилини залишилися за чемпіоном.

У третьому раунді ситуація повторилася. Дюбуа пропустив потужний оверхенд і знову змушений був взяти коліно. Вордлі виглядав небезпечним у вибухових атаках і намагався скористатися своїм шансом, однак не зміг розвинути успіх.

Читайте також: Дюбуа виявився важчим за Вордлі напередодні бою в Манчестері

Після складного початку Дюбуа поступово вирівняв ситуацію. Боксер, відомий в Україні, як колишній суперник Олександра Усика, почав діяти більш зібрано, контролював дистанцію, працював точніше та методично розбивав менш технічного опонента. Його джеб, силові удари та тиск дедалі більше впливали на хід поєдинку.

Починаючи із сьомого раунду, перевага Дюбуа стала очевиднішою. Він стабільно забирав епізоди, змушував Вордлі відступати та все частіше влучав важкими ударами. Чемпіону ставало дедалі складніше триматися на ногах і відповідати на атаки претендента.

Кульмінація настала в 11-му раунді. Після чергової потужної атаки Дюбуа Вордлі похитнувся до канатів і опинився в дуже пасивному стані. Рефері уважно оцінив ситуацію та зупинив бій, зафіксувавши перемогу Даніеля Дюбуа технічним нокаутом.

Таким чином, Дюбуа відібрав у Фабіо Вордлі пояс WBO та став чемпіоном світу у надважкій вазі. Після цього успіху британець може називати себе триразовим чемпіоном світу, адже раніше він також володів титулами WBA Regular та IBF.

Для Вордлі ця поразка стала першою у професійній кар’єрі. Окремо поєдинок увійшов в історію британського боксу завдяки рекордній відвідуваності. Бій між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа встановив новий рекорд для боксерських подій на критих аренах Великої Британії — шоу відвідали 18 112 уболівальників.

Раніше Вордлі зробив свій вибір між Усиком, Джошуа та Фʼюрі.