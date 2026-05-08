Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) для BoxingScene розповів, що хотів би випробувати себе проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Усик для мене все ще номер один. Незалежно від обставин, якби ви запропонували мені будь-кого з цієї трійки (Усик, Джошуа, Фʼюрі) на вибір, Усик завжди був би на вершині списку, тому що він непереможений і саме він зараз керує в цій грі.

Одна річ, яку ви про мене знаєте – я завжди хочу випробовувати себе проти найкращих, беззаперечно найкращих у цій справі, найкращих із доступних. Тому я б завжди обирав його. Але так, якщо виникне інша ситуація чи обставини, за яких він буде недоступний, або бій не вдасться організувати, чи щось інше – тоді так, я б зустрівся з кимось із тих хлопців. Чи то Ей Джей, чи то Ф’юрі – я буду тільки радий».