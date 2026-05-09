Денис Сєдашов

У Манчестері відбулася офіційна процедура зважування перед великим вечором боксу, головною подією якого стане протистояння у надважкій вазі між чемпіоном WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та колишнім володарем титулу Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

За результатами зважування Дюбуа виявився значно важчим за свого опонента. Його вага склала 114,16 кг, тоді як Вордлі показав на терезах 109,86 кг. Різниця між боксерами становить понад 4 кілограми на користь Даніеля.

⚖️ WARDLEY-DUBOIS WEIGHTS



🇬🇧 Fabio Wardley- 242.2 lbs

🇬🇧 Daniel Dubois- 251. 7 lbs



👀 The pair go face-to-face for the final time ahead of their WBO heavyweight title fight at the Co-op Live Arena tomorrow live on DAZN.#WardleyDuboispic.twitter.com/yaU68OUVao — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) May 8, 2026

Бій відбудеться вже сьогодні, 9 травня.

Хто здригнувся першим? Вордлі та Дюбуа провели напружену битву поглядів.