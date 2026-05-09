Дюбуа виявився важчим за Вордлі напередодні бою в Манчестері
Поєдинок боксерів заплановано на 9 травня
близько 1 години тому
У Манчестері відбулася офіційна процедура зважування перед великим вечором боксу, головною подією якого стане протистояння у надважкій вазі між чемпіоном WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та колишнім володарем титулу Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
За результатами зважування Дюбуа виявився значно важчим за свого опонента. Його вага склала 114,16 кг, тоді як Вордлі показав на терезах 109,86 кг. Різниця між боксерами становить понад 4 кілограми на користь Даніеля.
Бій відбудеться вже сьогодні, 9 травня.
Хто здригнувся першим? Вордлі та Дюбуа провели напружену битву поглядів.
