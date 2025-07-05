Дюбуа: «Ф’юрі доведеться побитися зі мною за всі пояси хевівейту»
Даніель вірить, що зможе перемогти Усика та зібрати всі титули у дивізіоні
близько 2 годин тому
Фото: Boxing Scene
Чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) відреагував на потенційне повернення на ринг Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Британця цитує vringe.com:
Якщо Ф'юрі хоче повернутися, йому доведеться побитися зі мною за всі пояси хевівейту. Зараз це моя пріоритетна мета – зібрати всі пояси та затвердити свій авторитет.
Нагадаємо, що Ф’юрі викликав Олександра Усика на третій поєдинок.
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