У росії зробили прогноз на реванш Усик – Дюбуа: «Найстрашніший суперник»
кудряшов ставить на українця
36 хвилин тому
Фото: Getty Images
російський боксер дмітрій кудряшов поділився думками про реванш Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова бійця наводить fightnews.info:
Олександр настільки міцний та обережний, що для таких боксерів, як Дюбуа, це найстрашніший суперник. Даніелю потрібен опонент, який рубатиметься кістку в кістку і піде на загострення, де Дюбуа може реалізувати перевагу в ударній силі. Вусик не дасть цього зробити, і ми бачимо, що британець здає у другій половині. У першій половині Усик не дасть йому нічого зробити за рахунок своїх техніко-тактичних даних, а у другій за рахунок витривалості вирішить питання.
Усик назвав секрет, який відрізняє його від більшості боксерів.