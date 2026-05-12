Володимир Кириченко

Авторитетний журнал The Ring оновило свій рейтинг найкращих боксерів суперважкої ваги.

Новоспечений чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюбуа після дострокової перемоги в поєдинку проти Фабіо Вордлі піднявся з четвертого на перше місце.

Тим часом Вордлі опинився в дзеркальному становищі – опустився з першої позиції на четверту.

Чемпіоном The Ring у суперважкій вазі залишається Олександр Усик. Друге місце належить володарю тимчасового титулу WBC Агіту Кабаєлу, а замикає топ-3 Тайсон Ф'юрі.

Рейтинг The Ring у надважкому дивізіоні:

Чемпіон – Олександр Усик

1. Даніель Дюбуа

2. Агіт Кабаєл

3. Тайсон Ф'юрі

4. Фабіо Вордлі

5. Філіп Хргович

6. Мозес Ітаума

7. Ефе Аджагба

8. Річард Торрес

9. Мурат Гасієв

10. Джастіс Хуні

Нагадаємо, Усик прийняв виклик на поєдинок від Ф'юрі.