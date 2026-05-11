«Моє ім'я занадто небезпечне»: Кабаєл пояснив, чому Усик мовчить про бій із ним
Тимчасовий чемпіон WBC вважає свій стиль надто ризикованим для українця
близько 2 годин тому
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) заявив про готовність розділити ринг із володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Німецький боксер переконаний, що їхнє протистояння здатне зібрати повний стадіон. Слова наводить iFL TV.
Відповідаючи на запитання про те, чому українець досі не згадував його ім'я серед потенційних суперників, Кабаєл зазначив:
Спочатку Усик проведе бій з Ріко. Для фанатів боксу наш бій буде найбільшим, який він може влаштувати. Він бився з Ентоні Джошуа, він бився з Тайсоном Ф’юрі, він бився з Даніелем Дюбуа, і коли він переможе Ріко, чому б і ні? Кабаєл проти Усика в Німеччині. Я думаю, ми можемо легко розпродати стадіон. Я думаю, що ім’я Кабаєла не надто гучне, але занадто ризиковане.
Нагадаємо, 23 травня Олександр Усик має вийти в ринг проти Ріко Верховена у Гізі.
