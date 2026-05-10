Верховен: «Усик — один із найкращих в історії, але я хочу підкорити і світ боксу»
Поєдинок відбудеться 23 травня
близько 1 години тому
Нідерландський боєць Ріко Верховен прокоментував своє рішення вийти на боксерський ринг проти об'єднаного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Слова наводить DAZN Boxing.
Зірка кікбоксингу вважає поєдинок з українцем логічним кроком у своїй кар'єрі, попри величезну різницю в досвіді саме в класичному боксі.
Так, для мене це було типу: «а чому б не прийняти виклик?» Він вважається, мабуть, одним із найкращих боксерів в історії. Тож яка це честь і яка нагода для мене! Я підкорив все в кікбоксингу, і тепер маю можливість зробити це в боксі. Мені це подобається, я ніколи не дозволяю собі зупинятися на досягнутому.
Олександр Усик 23 травня проведе поєдинок проти Ріко Верховена в Єгипті.
Усик і Джошуа повторили сцену із «Роккі», хоча українець відхрещується від ремейку.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05