Сергій Разумовський

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик поділився з уболівальниками новим відео, яке швидко привернуло увагу фанатів боксу в соцмережах. Український боксер, чий професійний рекорд становить 24 перемоги у 24 боях, зокрема 15 нокаутом, опублікував ролик на своїй сторінці в Instagram.

На відео Усик проводить тренування на пляжі разом із колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа. Боксери виконують вправи та біжать уздовж узбережжя, а атмосфери ролику додає відома музична тема з фільму Роккі III.

Саме музичний супровід одразу викликав асоціації з легендарною сценою тренувань із культової кінострічки. У ній суперники, які раніше протистояли один одному, згодом об’єднувалися заради нової мети. Подібні паралелі особливо зацікавили шанувальників боксу, адже Усик і Джошуа двічі зустрічалися в ринзі, і в обох поєдинках перемогу здобував український чемпіон.

Це не ремейк фільму, це нова історія, що створюється прямо зараз. Олександр Усик

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Олександр Усик має провести проти відомого кікбоксера Ріко Верховена. Бій запланований на 23 травня та повинен відбутися в Єгипті. Для цього протистояння вже представили спеціальний пояс, який отримає переможець.