Воррен планує організувати бій Дюбуа — Чжан Чжилей
Дев Сахні повідомив, що промоутер збирається провести бій між китайцем та британцем
близько 1 години тому
Представник промоутерської компанії Queensberry Promotions Дев Сахні повідомив про плани організувати поєдинок у надважкій вазі між британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) та китайським боксером Чжаном Чжилеєм (27-3-1, 22 KO).
За словами Сахні, ідея бою належить засновнику та керівнику Queensberry Promotions Френку Воррену.
Френк Воррен повідомив мені, що хоче організувати бій між Даніелем Дюбуа та Чжаном Чжилеєм. Судді для цього поєдинку не знадобляться. Бум. Бум. Бенг.
Дюбуа може провести бій проти кривдника китайського гіганта.