Володимир Кириченко

Чемпіон світу за версією IBF у надважкому дивізіоні британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) для The Ring Magazine поділився очікуваннями від реваншу з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Наскільки краще ти готовий до реваншу з Усиком порівняно з першим поєдинком?

«Я більш ніж готовий. Я заряджений, у формі, у повній бойовій готовності. Я зараз просто у вогні. Чекаю на цей бій на всі сто».

Наскільки важливим був для тебе досвід першого бою з Усиком, де ти протримався 9 раундів?

«Це все – результат досвіду, який я набирав протягом усієї кар’єри. Я зараз уже почуваюся ветераном, і я нарешті в тій точці, де мав бути. Я заслужив цей шанс, я вже став чемпіоном, а тепер завоюю всі пояси – і це буде історія. Я готовий вийти й зробити свою справу».

Зараз ти на вершині, і якщо переможеш Усика в суботу – станеш абсолютом. А Усик – боєць, якого багато хто вважає найкращим у P4P.

«Те, чого він досягнув, не обговорюється, в нього була чудова кар’єра. Але він не сумуватиме за своїми поясами. Він володів ними і в крузервейті, і в хевівейті. У нього був гарний шлях, але зараз мій час. І я це доведу в суботу. Це буде знищення, я вийду та заберу своє».

Думаю, ти зараз почуваєшся набагато краще, ніж перед першим боєм з Усиком?

«Так, і це завдяки всій роботі, яку моя команда вклала в мене. Мій батько ще з дитинства готував мене до цього моменту – і ось він настав. Я більш ніж готовий. Я у своїй найкращій формі. Усе має закінчитись точним і холоднокровним завершенням».

Ти кажеш, що ти вже ветеран. Це твій пік у 27 років?

«Так. Від бою з Міллером почалась моя прайм-фаза. Я стаю все кращим і кращим. І зараз я повністю сформований. Я – воїн».

Думаю, ти багато разів переглядав перший бій з Усиком. Чи помітив щось таке, на чому тепер зможеш зіграти? Можливо, щось, що тоді не встиг використати?

«Так. Цього разу не буде «треба було зробити ось так», не буде вагань після бою. Я викладуся повністю».

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа проведуть реванш 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

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