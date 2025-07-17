Дюбуа — про реванш з Усиком: «У них свій сценарій, а я напишу свій»
Британець налаштований рішуче та обіцяє зробити усе, щоб стати абсолютним чемпіоном
близько 17 годин тому
Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) поділився настроєм перед боєм-реваншем із українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО), що відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Слова наводить DAZN Boxing.
Британський боксер заявив, що став іншим після попереднього бою і тепер готовий змінити хід подій на свою користь:
У них є свій сценарій, але я напишу власний. Я виграю ці пояси й стану головним. Я готовий, це мій момент.
Коментуючи підготовку до поєдинку, британець додав:
Всю впевненість я беру з того, що зробив у залі. Удари, спаринги — усе це я накопичував, і тепер готовий це випустити на ринг.
Нагадаємо, перший поєдинок між Усиком і Дюбуа завершився перемогою українця нокаутом у дев’ятому раунді.
Усик перед Дюбуа: «Мотивує моя країна і наші воїни».
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