Денис Сєдашов

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) поділився настроєм перед боєм-реваншем із українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО), що відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Слова наводить DAZN Boxing.

Британський боксер заявив, що став іншим після попереднього бою і тепер готовий змінити хід подій на свою користь:

У них є свій сценарій, але я напишу власний. Я виграю ці пояси й стану головним. Я готовий, це мій момент. Даніель Дюбуа

Коментуючи підготовку до поєдинку, британець додав:

Всю впевненість я беру з того, що зробив у залі. Удари, спаринги — усе це я накопичував, і тепер готовий це випустити на ринг. Даніель Дюбуа

Нагадаємо, перший поєдинок між Усиком і Дюбуа завершився перемогою українця нокаутом у дев’ятому раунді.

Усик перед Дюбуа: «Мотивує моя країна і наші воїни».