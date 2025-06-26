Френк Воррен, промоутер володаря титулу IBF у надважкому дивізіоні британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), для The Ring поділився думками про припинення співпраці чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у хевівейті українця Олександра Усика (23-0, 14 КО) з промоутером Олександром Красюком.

«Це нічого не означає. Я не бачу, щоб це якось вплинуло на Усика в цьому бою.

У таборі головну роль відіграє тренер Сергій Лапін, тож не думаю, що це якось вплине на щоденну підготовку. Його тренувальний табір взагалі не залежить від Олександра Красюка, тому, як на мене, усе йтиме за планом.

Угоду щодо цього бою вже укладено, тож і тут хвилюватися немає про що. Він був його промоутером, але коли востаннє справді його просував? Вони вже давно боксують на чужих шоу. Красюк вже багато років не просуває його як головний промоутер.

Не думаю, що ця новина якось вплине на бій. Йому 37 років, він не якийсь дурень. Усик – розумна людина, і зважаючи на те, з чим їм доводиться мати справу – коли на їхню країну падають бомби – я думаю, що цей розрив із промоутером – це взагалі дрібниця».