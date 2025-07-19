Дюбуа – про реванш з Усиком: «Я відновлю порядок за допомогою перемоги»
Титулований британець розповів про свій шлях у спорті
близько 18 годин тому
Чемпіон світу за версією IBF у надважкому дивізіоні британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) перед реваншем з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО) для The Ring розповів, як починав займатися спортом.
«Якщо ти не можеш зробити це для свого батька, то для кого ж тоді? Мій батько мав мрію і передав її мені. Він взяв мене в спортзал, і я подумав: «Вау, так справді буває?». Там діти спарингували і стрибали на скакалках, і я просто подумав: «Я хочу це робити». Я вважав, що це дійсно круто.
Я не той хлопець, якому дуже подобається академічне навчання. Але я люблю спорт, з дитинства займався різними видами спорту. Батько водив нас до «Крістал Пелес», ми багато займалися метанням спису, легкою атлетикою, плаванням, я навіть пробував гімнастику.
Мій тато казав, що я можу стати чемпіоном світу, коли був маленьким, тож щоб дістатися сюди, я пройшов довгий шлях, багато жертвував, багато чого пережив, але я радий, що ми тут.
Настав час нагріти атмосферу і нести хаос. Я відновлю порядок за допомогою перемоги».
Нагадаємо, що Усик та Дюбуа проведуть реванш 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
Олександр Усик – Даніель Дюбуа 2. Де дивитися онлайн поєдинку