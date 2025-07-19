Володимир Кириченко

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) для DAZN Boxing поділився очікуваннями від реваншу з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) після церемонії зважування.

Деніель, залишилось 24 години до головного бою. Що зараз у тебе на думці?

«Я повністю зосереджений, я налаштований, не можу дочекатися».

Завтра там буде понад 90 000 людей, країна підтримує тебе. Вони хочуть нового абсолютного чемпіона. Одне питання: ти збираєшся його нокаутувати?

«Я збираюся перемогти за будь-яку ціну».

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа проведуть реванш 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Олександр Усик – Даніель Дюбуа 2. Де дивитися онлайн поєдинку