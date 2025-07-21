Денис Сєдашов

Після другої поразки від Олександра Усика (24-0, 15 КО), британському боксеру Даніелю Дюбуа (22-3, 21 КО) рекомендували зробити паузу в кар’єрі. Його промоутер Френк Воррен заявив, що шестимісячна перерва піде Дюбуа на користь. Слова наводить The Sun.

За словами Воррена, поразки — це важливий досвід, з якого потрібно вчитись:

Не все в житті йде так, як хочеться. Потрібно вміти повертатися — саме це і є ознакою справжнього чоловіка. Подивимось, чи зможе Даніель це зробити. Френк Воррен

Промоутер також закликав свого підопічного повчитися в Усика, особливо його психологічної стійкості:

Усик — дуже якісний боєць, з чудовим боксерським інтелектом і неймовірною психологічною підготовкою. Саме це робить його таким особливим. Даніелю потрібно спробувати розвинути в собі такий же психологічний настрій. Френк Воррен

Усик нокаутував Дюбуа у реванші та знову став абсолютним чемпіоном — відео.

Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.