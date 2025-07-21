Хаттон – про перемогу Усика над Дюбуа: «Не перестає мене дивувати»
Ріккі вважає, що Даніель не міг перемогти Олександра
близько 9 годин тому
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Легендарний Ріккі Хаттон висловився про реванш Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Не думаю, що Даніель міг зробити більше, ніж зробив. Думаю, він виглядав непогано. Боксував зібрано. Просто треба віддати належне Усику. Зрозумійте, що такі бійці з'являються раз на покоління. Чесно говорю. Розумієте, чого я веду? Так? Він боксував зібрано. Дав Даніелю попрацювати. Дочекався, коли той утомиться через промахи, а потім просто добив. Знаєте, особисто мене Усик не перестає дивувати.
Дюбуа визнав велич Усика.