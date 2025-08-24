Олег Гончар

Ексчемпіон у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) прокоментував talkSPORT Boxing вплив вечірки перед реваншем із абсолютним чемпіоном Олександром Усиком (24-0, 15 КО), у якому зазнав поразки нокаутом у п’ятому раунді.

Дюбуа визнав, що подібна підготовка спрацювала перед перемогою над Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) у вересні 2024 року, коли він нокаутував суперника.

«Я вчинив так само перед боєм із Джошуа — і це спрацювало. Вечірка не причина поразки від Усика. Але я бачу, що міг зробити краще». Даніель Дюбуа

Боксер наголосив, що поразка стала для нього новим початком.

«Тепер я повинен змінитися і зробити все правильно». Даніель Дюбуа

Нагадаємо, Дюбуа мав конфлікт у тренувальному таборі перед реваншем з Усиком.