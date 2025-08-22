Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) в інтерв'ю talkSPORT Boxing розповів, чим займався після реваншу з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО), в якому зазнав поразки нокаутом у п’ятому раунді.

Я просто намагався все осмислити й підготуватися до наступного кроку. У мене ще попереду багато можливостей, тож настав час для роздумів.

Я зустрівся з одним із найкращих боксерів світу, ще й шульгою. Так, я міг виступити краще, але іноді так трапляється.

Я не відчуваю себе пригніченим чи зламаним — мені потрібно навчатися, краще розуміти себе й рухатися далі.