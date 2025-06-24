Чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) напередодні реваншу з Олександром Усиком (23-0, 14 KO) згадав перший поєдинок з українцем. Слова британця наводить vringe.com:

Я пройшов через деякі речі, але вважаю, що весь цей досвід зробив мене сильним. Спочатку це тебе ламає, а потім ти маєш знову себе зібрати. Коли ти це робиш, то іноді ти повертаєшся сильніше – я вважаю, саме це сталося зі мною.

Це був розділ, який я мав пройти, важкий урок. Але я пройшов його – і тепер я сильніший.