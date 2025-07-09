Дюбуа: «Я хочу влаштувати Усику руйнування»
Даніель – про налаштування на реванш
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) в інтерв’ю The Ring висловився про другий поєдинок з Олександром Усиком (23-0, 14 KO):
Тепер, коли я озираюся назад… Я вже бачив це раніше (від Усика), як він використовував ті моменти, коли йому було насправді боляче. Але я хочу влаштувати Усику руйнування. Без камбеків, без жалю, просто залишити все на рингу.
Усик назвав секрет, який відрізняє його від більшості боксерів.