Олег Гончар

Ексчемпіон світу в напівсередній вазі Джарон Енніс (34-0, 30 КО) розкритикував ідею повернення 41-річного Андре Ворда у ринг для поєдинку проти ексчемпіона надважкої ваги Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО). Про це він розповів Ring Magazine.

Енніс визнав боксерські навички Ворда, але висловив сумніви щодо його здатності витримати удари Джошуа через різницю в габаритах.

«Мені це не подобається. Андре варто залишатися на пенсії. Джошуа — здоровенний хлопець. Ми не знаємо, чи зможе Ворд витримати його удари. Йому краще насолоджуватися плодами своєї праці». Джарон Енніс

Раніше Ворд заявив, що бій із Джошуа міг би спонукати його повернутися до професійного боксу після завершення кар’єри у 2017 році.

