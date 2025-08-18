Андре Уорд натякнув на сенсаційне повернення у бокс
Боксер натякнув на камбек
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу американець Андре Ворд натякнув на можливе відновлення виступів. У розмові з дворазовим претендентом на титул Андре Дірреллом Ворд зізнався, що знову почав тренуватися.
Я вже повернувся у спортзал… Ти думаєш, я не в формі? Ми з тобою різні. Ти навіть не уявляєш, чим я займався. Хотів би ти це знати, але тобі варто менше сидіти в інтернеті. Якщо ти цього не бачиш — це не означає, що цього не відбувається.
