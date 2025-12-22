Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) поділився думкою про поєдинок із Джейком Полом (12-2, 7 KO), а також висловив припущення щодо можливого майбутнього суперника американця. Слова наводить MMA Fighting.

Джейк має дух. Він має серце. Він старався з усіх сил, і я знімаю перед ним капелюха, тому що, по-перше, багато бійців не виходили на ринг зі мною, а Джейк вийшов, а по-друге, навіть коли його нокаутували, він продовжував намагатися підвестися.

Тож, Америко, я думаю, у вас є людина, яка потенційно — якщо вона все ще має для цього серце — може повернутися, обтрусити пил з плечей і знову вийти на ринг, і, можливо, розпродати цей самий стадіон десь у 2026 році. Можливо, проти Джервонти Девіса, Раяна Гарсії, хто знає.