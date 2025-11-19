Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі на своєму Youtube каналі розібрав поєдинок Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейка Пола:

Мені цей бій подобається набагато більше… Вони зробили це знову! Вони запросили ще одного хлопця, який слабкий ментально, такого, який може навіть трохи продати свою душу за ці гроші. Так, і лягти на канвас заради Джейка Пола. Це мав би бути легкий бій для такого хлопця, як Ентоні Джошуа.

Хлопець, який провів 24 раунди з бісовим Усиком, хлопець, який нокаутував Нганну, одного з найжорсткіших людей на планеті, хлопче, це мало бути для нього легкою задачею, прості гроші.

Якщо AJ вийдеу ринг і буде тим, ким він є, досвідченим золотим медалістом Олімпіади. Досвідченим бійцем, більшим за Джейка Пола, сильнішим за Джейка Пола, що має більше навичок, ніж Джейк Пол… Якщо Джошуа не вийде туди і прислуговуватиме Джейку Полу, тоді ви знаєте, що це таке, хлопці, на наші запитання будуть відповіді. Що все просто йде за сценарієм. Чисто WWE… Тому що Ентоні Джошуа – він має розбити Джейка Пола.