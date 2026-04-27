Усик більше не претендує на бій із Ф’юрі: відома причина
Українець не буде заважати «британській дуелі»
близько 1 години тому
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) готовий відкласти трилогію з Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) заради поєдинку між Циганським королем та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Слова наводить Daily Mail.
Українець підтвердив, що після офіційного підписання контракту між його конкурентами він готовий відступити, аби дати можливість відбутися британському дербі.
Якщо Джошуа і Ф'юрі підпишуть контракт на бій, відступлю назад, оскільки хочу, щоб Ентоні переміг Тайсона. Крім того, у Тайсона був зараз розминочний бій. І було б справедливо, якщо Ентоні теж проведе такий самий.
Джошуа: «Мені знадобився час, аби зібратися з силами для повернення».
