Володимир Кириченко

Німецький надважковаговик Петер Кадіру (23-6, 5 КО) для Seconds Out розповів про спаринги з володарем титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Чи відрізняються тренувальні табори Чісори, Усика та Ітауми? І чим саме?

«У Мозеса та Дерека я був кілька разів, це було круто. Але з Усиком це був мій перший раз. Чесно кажучи, я був дуже радий спарингувати з Усиком. Він номер один, всі казали мені, що він дуже хороший. І він насправді такий.

Тож це був неймовірний досвід – спарингувати з усіма цими хлопцями. Для мене найособливішим був спаринг з Усиком».

Ви кажете, що знали, що Усик хороший, а потім самі це відчули. Що саме це було?

«Це високий темп, рухи, швидкість. Він не найсильніший панчер, але він може бити сильно. Ніби у нього є сила надважковаговика. Але коли ви його бачите, він не великий. Він не такий великий, як Ентоні Джошуа, Дерек Чісора або Даніель Дюбуа. Він не такий масивний.

Він навіть не схожий на справжнього надважковаговика, але він може добре боксувати. Він добре рухається. Він б’є сильно. Він б’є швидко. Тож так, чувак, я розумію, чому люди кажуть, що він найкращий, бо насправді зараз він найкращий надважковаговик».

Чи давав він тобі якісь поради після спарингів?

«Не зовсім, тому що він знає англійську не дуже добре, але він класний хлопець. Він насправді веселий. Він іноді жартує, але не дає порад».

Чи переніс ти щось з його табору у свій?

«Це трохи складно, бо вони тримають у секреті свої тренування. Ми тренувалися з ним лише під час спарингів, тобто я був з ним в залі лише тоді, коли спарингував. Решта тренувань були у місцевих спортзалах в Іспанії або на вулиці. Лише під час спарингів ми тренувалися з ним в одному місці.

Але я спостерігав, що він робить. Він дуже-дуже багато рухається. Він не стоїть на місці. Просто рухається, і рухається, і рухається».

Поєдинок Усика проти Ріко Верховена відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет.

