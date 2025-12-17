Боксуючий блогер Джейк Пол висловився про своє майбутнє після бою з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Американця цитує fightnews.info:

Чи буде у мене реванш з Ентоні Джошуа? Йому необхідно стати в чергу. Канело, Теренс Кроуфорд – усім цим хлопцям потрібно просто взяти квиток, а там побачимо, з ким я захочу побитися.

Кроуфорд не завершив кар'єру. Хлопці, ви бачили це у боксі мільйон разів. Він не пішов на пенсію, але змусив усіх говорити про себе через це. Тож це чудова гра від Теренса.