Джейк Пол назвав боксера, з яким не готовий битися
Відеоблогер і боксер включив до списку Девіда Бенавідеса
близько 1 години тому
Боксер та відеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) зізнався, що має список суперників, із якими не готовий виходити в ринг. Одним із таких є Девід Бенавідес (30-0, 24 KO).
В інтерв’ю ESPN Пол наголосив, що непереможений чемпіон WBC у напівважкій вазі є надто складним і небезпечним опонентом.
Список людей, з якими я б не вийшов у ринг, дуже короткий — і Бенавідес у ньому є. Це особливий боєць: сила, швидкість, витривалість, безперервний тиск і постійний потік ударів.
Він також підкреслив, що удари проти Бенавідеса практично не мають ефекту:
Удари для нього нічого не значать. У нього неймовірно міцний захист, і пробити його практично неможливо.
Таким чином, Джейк Пол фактично виключив можливість бою з Бенавідесом у найближчій перспективі.
