Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) поділився станом підготовки та моральним настроєм перед поєдинком із американським боксером і відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Британський спортсмен зазначив, що знову повністю зосередився на боксі і відчуває ясність у своїх думках. Слова наводить АВС.

Неважливо, наскільки ти в хорошій формі, якщо твій розум не в порядку, ти не зможеш показати хороший результат.

Я з нетерпінням чекаю виступу, адже в моїй голові знову настав лад.