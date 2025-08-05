Хірн – про бій Джейк Пол – Джошуа: «Реалізація цього поєдинку дуже висока»
Обидві сторони зацікавленні у проведенні бою
близько 1 години тому
Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що бій між популярним блогером і боксером Джейком Полом (12-1, 7 KO) та колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) вже не виглядає фантастичним. За його словами, переговори з бізнес-партнером Пола Накісою Бідаріаном активно тривають і мають позитивну динаміку. Слова наводить The Ring.
Це реально. Я добре поговорив з Накісою — майже годину, і тепер вірю, що вони справді хочуть цього поєдинку. Він був відвертий і зацікавлений у проведенні бою. Джейк щиро вірить, що може виграти або, принаймні, бути конкурентним. З урахуванням масштабу події, ймовірність її реалізації дуже висока.
Промоутер Джейка Пола – про бій з Джошуа: «Цей поєдинок має грандіозний потенціал».