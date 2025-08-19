Олег Гончар

Британський боксер першої важкої ваги Томмі Ф’юрі (11-0, 4 КО) прокоментував можливий поєдинок між американським ютубером Джейком Полом (12-1, 7 КО) та ексчемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО). Слова Ф’юрі навів портал Boxing News 24.

Ф’юрі, який у 2023 році завдав Полу єдиної поразки в кар’єрі, вважає, що бій із Джошуа буде для американця катастрофою. Він заявив, що навіть із травмою Ентоні легко переможе Пола, а поєдинок не триватиме довше хвилини.

«Якщо бій триватиме більше двох хвилин, я скажу, що Джошуа отримав величезні гроші. Без підкупу цей поєдинок неможливий через різницю в класі». Томмі Ф'юрі

Ф’юрі підкреслив, що сучасний бокс часто керується фінансами, тому виключати такий бій не можна, хоча він і розчарує вболівальників.

