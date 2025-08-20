Ф’юрі – про третій бій з Усиком: «Яскраве видовище»
Томмі вважає, що Тайсон єдиний на рівні українського абсолютного чемпіона
близько 1 години тому
Британський боксер Томмі Ф’юрі (11-0, 4 KO) оцінив можливість проведення третього поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 KO) та брата Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Бійця цитує vringe.com:
Слухайте, я не можу говорити про те, що робитиме Тайсон, бо щодня він інший. Але чи тримає він себе у топ формі? Безперечно! Чи він у залі щодня двічі на день? Безперечно! Я не знаю, подивимося, але я вірю, що цей бій з Усиком – це завжди варіант, бо вони – єдині бійці у дивізіоні прямо зараз. Вони чудові, неймовірні бійці, і вони єдині в дивізіоні – це Тайсон та Усик. І я вважаю, що Тайсон мав два погані рішення суддів у боях проти Усика. Звичайно, кожен зараз подумає про інше, але це моя думка. І я думаю, якщо відбудеться третій бій, це буде дуже яскраве видовище для кожного.
Нагадаємо, що Усик отримав відтермінування від переговорів про бій з Джозефом Паркером.