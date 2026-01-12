Джон Ф’юрі впевнений, що Тайсон поверне титул чемпіона світу
Батько Циганського короля впевнений у синові
6 хвилин тому
Батько Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO), Джон, в інтерв’ю виданню Seconds Out оцінив шанси свого сина повернути титул чемпіона світу у надважкій вазі, оскільки Тайсон готується до повернення на ринг.
Потрібно розуміти, що насправді робив Тайсон у минулому. У людей коротка пам’ять. Він переміг Володимира Кличка, і тоді говорили те ж саме. Він переміг Деонтея Уайлдера в його найкращі роки, і тоді говорили те ж саме.
Ми вже багато разів говорили про фізичну форму Тайсона… Слідкуйте за новинами. Стане він триразовим чемпіоном світу у важкій вазі? Безумовно.
