Батько Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO), Джон, в інтерв’ю виданню Seconds Out оцінив шанси свого сина повернути титул чемпіона світу у надважкій вазі, оскільки Тайсон готується до повернення на ринг.

Потрібно розуміти, що насправді робив Тайсон у минулому. У людей коротка пам’ять. Він переміг Володимира Кличка, і тоді говорили те ж саме. Він переміг Деонтея Уайлдера в його найкращі роки, і тоді говорили те ж саме.

Ми вже багато разів говорили про фізичну форму Тайсона… Слідкуйте за новинами. Стане він триразовим чемпіоном світу у важкій вазі? Безумовно.