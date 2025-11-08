Олег Шумейко

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа планує камбек на ринг у 2025 році.

Boxing Scene повідомляє, що AJ може повернутися на ринг 20 грудня. За інформацією джерела, британець розглядає можливість виступу на івенті у Гані у вечорі бокксу з головною подією Крейг Річардс – Ден Азіз.

Відзначимо, що останній бій Джошуа провів ще у 20244 році, коли достроково програв Даніелю Дюбуа.

Нагадаємо, що Джошуа може перебратися до тренувального табору Усика.