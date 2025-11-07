Ексчемпіон світу Джонні Нельсон висловився про чутки про переїзд Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) до тренувального табору Олександра Усика (24-0, 15 KO). Британця цитує vringe.com:

Якщо це правда... Мені подобається той факт, що Джошуа все ще намагається стати кращим у якихось аспектах. Він знає, що щось не так, тому що він думає: «Я хочу робити те, що ти робиш». Я не думаю, що Джошуа буде здатний застосувати те, як тренується і б'ється Олександр Усик. Йому не сподобається те, що я зараз говорю, або йому буде все одно на це. Причина, через яку він не зможе, тому що в нього певний склад розуму в цьому віці, він діявінакше вже багато років. Це може спрацювати в перші раунд-два, а потім він повернеться до звичного себе. Я знаю, що він намагається зробити. Він намагається прищепити незручний стиль, намагається адаптувати його в себе – той стиль, яким Усик побив усіх. Але якщо він не вкоренився в тобі з самого початку, то помилки, які ти робиш, як боєць, завжди вилізуть. Він показує повагу та захоплення тим, чого досяг Усик, але я думаю, для Джошуа це вже трохи пізно.

Усик сам казав, що колись спостерігав за Насімом Хамедом, і Ломаченко спостерігав за ним. І вони казали, що хотіли повторювати. Вони робили це роками. Ви справді вважаєте, що Джошуа з його талантом зможе вивчити за ніч щось, на що потрібні роки? Особисто я так не вважаю.

Також має значення те, що тренер Усика Юрій (Ткаченко) не говорить англійською, бо треба розуміти термінологію, треба розуміти настрій. Ще раз ці чутки… Де це все буде? Як? Потрібно більше інформації, бо ми зараз спекулюємо щось, не знаючи повну історію. Коли ми будемо знати повну історію, тоді ми зможемо повністю зрозуміти. Збоку це говорить мені – він не зможе зробити це за одну ніч. Тому що я з зали, де переймався цей стиль. Але це просто моя думка збоку.