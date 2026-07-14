Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі (33-2-1, 13 KO) для Boxing News 24 висловив незадовлення довгим очікуванням поєдинку між ексчемпіонами у надважкому дивізіоні Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

«Та годі ж. Що ми робимо? Ми так довго на це чекали. Ей Джею після всього того, що він пережив, потрібен бій для покращення форми. Але, чорт забирай, Ф’юрі, ти щойно розправився з легкою здобиччю й отримуєш похвалу. На що ми чекаємо?

Я не розумію, як вони обидва з однієї країни, але ніколи раніше не билися. Тепер нам доведеться чекати, поки вони стануть старшими й пройде їхній прайм. Один завершує кар’єру, потім повертається. Він знову йде на пенсію, потім повертається. Давай, Ф’юрі. Виходь на ринг і бийся. Покінчи з цим.

Проведення бою між ними у Лас-Вегасі, а не у Великій Британії? Це найдурніша ідея. Я не розумію ділового мислення цих людей. Вони – англійські боксери. Чому б не провести бій там? На «Вемблі».

Саме там має відбутися цей бій, бо вболівальники прийдуть і підтримають його. Це суто британське протистояння. Немає сенсу привозити його сюди, в США».