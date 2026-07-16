Опубліковано офіційний промо-ролик бою Джошуа проти Пренги
Бій відбудеться 25 липня
близько 3 годин томуПідписатися в
Стрімінгова платформа DAZN представила яскраве промо-відео до майбутнього поєдинку між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та албанським боксером Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).
Протистояння відбудеться вже 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Раніше Ентоні Джошуа та Тайсон Ф’юрі офіційно підписали контракт на поєдинок, який заплановано на четвертий квартал 2026 року.
Президент UFC: «Знаю, де пройде бій між Ф’юрі та Джошуа».
Поділитись