Денис Сєдашов

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна під час онлайн-зустрічі з учасниками проєкту «Давай, грай!» розповів, до якого футбольного місця у своїй кар'єрі мріє повернутися найбільше.

Хорватський функціонер та екскапітан гірників зізнався, що його головне бажання пов'язане з клубним домом і рідним стадіоном Шахтаря.

Хочу повернутися до нашого Донецька, де ми побудували неймовірну Донбас Арену, де були наші вболівальники і наше серце. Сподіваюся, настане день, коли Шахтар повернеться до свого рідного міста. Це наша спільна мрія. Даріо Срна

Нагадаємо, свій останній домашній поєдинок у Донецьку Шахтар зіграв 2 травня 2014 року. Тоді донеччани на Донбас Арені з рахунком 3:1 перемогли маріупольський Іллічівець.

У Шахтарі офіційно підтвердили другий трансфер під наступний сезон.