Срна: «Хочу повернутися до нашого Донецька — це наша спільна мрія»
Екскапітан гірників під час спілкування з дітьми розповів про прагнення клубу знову зіграти у рідному місті
близько 3 годин томуПідписатися в
Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна під час онлайн-зустрічі з учасниками проєкту «Давай, грай!» розповів, до якого футбольного місця у своїй кар'єрі мріє повернутися найбільше.
Хорватський функціонер та екскапітан гірників зізнався, що його головне бажання пов'язане з клубним домом і рідним стадіоном Шахтаря.
Хочу повернутися до нашого Донецька, де ми побудували неймовірну Донбас Арену, де були наші вболівальники і наше серце. Сподіваюся, настане день, коли Шахтар повернеться до свого рідного міста. Це наша спільна мрія.
Нагадаємо, свій останній домашній поєдинок у Донецьку Шахтар зіграв 2 травня 2014 року. Тоді донеччани на Донбас Арені з рахунком 3:1 перемогли маріупольський Іллічівець.
У Шахтарі офіційно підтвердили другий трансфер під наступний сезон.