ФІФА вперше в історії нагородить переможців ЧС-2026 чемпіонськими перснями
Вирішальна гра відбудеться 19 липня
близько 2 годин томуПідписатися в
ФІФА вперше в історії нагородить переможців чемпіонату світу ексклюзивними чемпіонськими перснями. Одна сторона виробу буде прикрашена кубком світу, інша – символікою тріумфатора Мундіалю (Іспанії або Аргентини).
Всього випущено лімітовану колекцію з 2026 пронумерованих перснів із сертифікатами автентичності. 30 екземплярів зарезервовано для гравців і тренерського штабу команди-переможця, а 1996 штук надійдуть у продаж для вболівальників.
Фінал ЧС-2026 Іспанія – Аргентина відбудеться в неділю, 19 липня. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.
Фінал ЧС-2026 отримав політичний підтекст. Трамп стане почесним гостем матчу.
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