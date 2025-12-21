Джошуа – про критику за бій з Джейком Полом: «Я б добре над ним познущався»
AJ визнає, що результат поєдинку з блогером є незадовільним
13 хвилин тому
Фото: Matchroom
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) відреагував на критику за результат поєдинку з Джейком Полом. Слова британця наводить vringe.com:
Я на це заслужив. Адже ми – елітні бійці. Ну от давайте уявімо, що я тренер. Що я треную Ентоні Джошуа. І що він під моїм керівництвом пройшов цілих 6 раундів з Полом. Знаєте, що я зробив би? Я вже завтра примусив би Джошуа повернутися до зали. Я б добре над ним познущався. Я змусив би його знову повернутися до роботи, примовляючи: «Як ти міг дозволити цьому пацану протриматися 6 раундів? Ти збожеволів?» Але, на жаль, я не можу повернути час назад.
Нагадаємо, що блогеру після поєдинку провели операцію.
