Колишній чемпіон світу Девід Хей висловився про бій Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) з Джейком Полом. Британця цитує fightnews.info:

Це був незручний вечір. Безумовно, AJ не міг упоратися з Полом. Джейк мав чудовий план на бій: він рухався на ногах, ухилявся і йшов убік. Зрозуміло, що він багато відпрацьовував це у спарингах. Потрібно віддати йому належне. Він вийшов на ринг і чудово постарався. Він витримав побиття як чоловік, не скаржився, хоч і бився з куди більшим, іменитим бійцем світового класу.

Сталося те, чому завжди судилося статися. Багато хто думав, що Пол протримається 1-2 раунди, але необхідно віддати Джейку належне. Він вийшов туди, мав солідний план на бій, який він моментами виконував, доносив удари і уникав потужних влучань Джошуа. Але вагові категорії існують у боксі не просто так, і я сказав би, що йому потрібно залишатися в першій важкій вазі, де бійці одного з ним розміру.