«Все вирішила фізична форма»: Леннокс Льюїс — про перемогу Джошуа над Полом
Британець переміг відеоблогера у шостому раунді
близько 2 годин тому
Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) над блогером-боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова наводить Boxing News.
Ентоні Джошуа зробив те, що і мав зробити. Перед ним був суперник, який багато бігав по рингу, але не наносив достатньо ударів. Це було лише питання часу, коли Джошуа його зловить. Усе вирішила фізична форма — і Джошуа був значно кращим за свого опонента.
За його словами, виступ Джейка Пола був «базовим», і він навряд чи зможе показати кращу гру.
Він протистояв олімпійцю та колишньому чемпіону світу, тож я не бачу, як він міг виглядати справді добре.
Ентоні Джошуа нокаутував Джейка Пола в шостому раунді.