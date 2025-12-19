Джошуа — про можливу поразку від Пола: «Таке є, це частина гри»
Британець запевнив, що невдачі лише роблять його сильнішим і не зупиняють у кар’єрі
близько 1 години тому
Британський ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) на пресконференції перед боєм із Джейком Полом (12-1, 7 KO) відповів на запитання про можливу поразку.
Прийду знову. Відпускаю це і через рік-два знову буду хедлайнером. Таке є, це частина гри. У спорті бувають поразки, але без них ти б не досяг того, що маєш.
Британець додав, що після перемог і поразок завжди піднімається:
Після поразки відтрушуєшся і йдеш далі. Коли я вирішую завершити кар’єру, всі визнають мої досягнення. Я переживав поразки, але зараз стою впевнено.
