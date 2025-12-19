Бій Пол — Джошуа: повний кард вечора боксу в США
Бої пройдуть у Маямі
В Маямі (США) відбудеться масштабний вечір боксу, головною подією якого стане поєдинок у надважкій вазі між британецем Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та відеоблогером та боксером Джейка Пола (12-1, 7 KO).
Організатори турніру оголосили повний кард боксерського шоу, який включає низку титульних і рейтингових протистоянь.
Повний кард вечора боксу в Майамі:
Джейк Пол — Ентоні Джошуа (надважка вага);
Алісія Баумгарднер — Лейла Бодуен;
Андерсон Сілва — Тайрон Вудлі;
Чернека Джонсон — Аманда Галле;
Йокаста Валле — Ядира Бустільйос;
Авіус Гріффін — Джастін Кардона;
Керолайн Дюбуа — Камілла Панатта;
Джамал Гарві — Кевін Сервантес;
Кено Марлі — Діарра Девіс-молодший.
