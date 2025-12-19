Денис Сєдашов

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор у соціальній мережі висловився щодо майбутнього боксерського поєдинку між Джейком Полом (12-1, 7 KO) і Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

За словами Макгрегора, він звернув увагу на букмекерські коефіцієнти на нокаут у виконанні Джошуа в першу хвилину бою — 11 до 1. Ірландець зазначив, що сам ще не робив ставки, однак такий варіант вважає дуже привабливим.

Нокаут у перші 60 секунд за таким коефіцієнтом виглядає надзвичайно цікаво. Для Джошуа це легкий бій, і я переконаний, що Пол буде серйозно покараний. Конор Макгрегор

Він також провів паралелі зі своєю кар’єрою, нагадавши про швидкі перемоги над Дональдом Серроне, Дастином Пор’є та Жозе Альдо, й підкреслив, що добре вміє оцінювати силу та реакцію суперників. На його думку, у порівнянні з топовими опонентами Пол значно поступається за досвідом, габаритами та рівнем підготовки.

Пол — новачок, він нижчий, легший і ще сирий. Для Джошуа однієї хвилини цілком достатньо. Цей коефіцієнт навіть трохи лякає, але в будь-якому разі нас чекає видовищний бій. Конор Макгрегор

