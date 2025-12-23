Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) Едді Хірн відреагував на звинувачення у договірному характері бою його клієнта проти американського боксера та блогера Джейка Пола (12-2, 7 KO).

Хірн наголосив, що травма суперника свідчить про реальність поєдинка.

Навіть зараз люди кажуть: «О так, це точно був договірний бій». Я відповідаю: «Ти усвідомлюєш, що він зламав щелепу у двох місцях?»

Люди думають, що це просто — тобі з’єднують щелепу дротами, закручують кілька гвинтів і ти йдеш далі. Але було багато бійців, які ламали щелепу і більше ніколи не виходили в ринг.

Усе було на 100% реально. Не було жодної стратегії, жодної угоди, жодного сценарію.