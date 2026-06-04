Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) не виключає, що проведе третій поєдинок проти володаря титулів WBA, WBC і IBF українця Олександра Усика (24-0, 15 KO).

Цитує Джошуа The RIng.

«Бій з Усиком? Це вирішувати йому. Але я думаю, що за всієї поваги це було б приголомшливо. Це просто дружнє змагання. Раніше все було інакше, між нами була справжня ворожнеча, але тепер це товариський матч».

У 2021 році AJ несподівано програв Усику одноголосним рішенням суддів і позбувся звання об'єднаного чемпіона світу. У 2022 році боксери зійшлися в реванші, який завершився тим самим результатом, хоча Джошуа виступив краще, ніж у першому поєдинку.

З минулого року Ентоні приєднався до команди Усика, щоб тренуватися ближче до Олександра.

Раніше Джошуа запропонував Ф’юрі провести проміжний бій проти боксера Queensberry.